La Turquie ratifiera la candidature de la Finlande à l'Otan, déclare Erdogan

L'adhésion de la Finlande à l'Otan est désormais soumise à la ratification de la Hongrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que son pays allait lancer le processus de ratification de l'adhésion de la Finlande à l'Otan. S'exprimant aux côtés du président finlandais Sauli Niinisto, M. Erdogan a déclaré que la Finlande avait répondu aux exigences de sécurité formulées par Ankara en échange de son soutien à l'adhésion du pays nordique à l'alliance.

Erdogan a exprimé son espoir que le Parlement turc ratifie la candidature avant les élections.

La Finlande et la Suède ont abandonné leur politique historique de non-alignement militaire et ont annoncé leur candidature à l'adhésion à l'alliance face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière. Ankara a demandé aux deux pays de répondre à ses préoccupations en matière de sécurité en échange de son soutien à l'élargissement, qui requiert le consensus des 30 membres. Helsinki et Stockholm se sont engagés à répondre à ces préoccupations dans le cadre d'un accord conclu en juin sous l'égide de l'Otan.

Ankara estime que si la Finlande a tenu ses promesses, la Suède doit encore prendre des mesures. M. Erdogan a déclaré que les discussions entre Ankara et Stockholm se poursuivraient.

La Finlande, qui partage une frontière de plus de 1 300 kilomètres avec la Russie, avait précédemment annoncé qu'elle ne rejoindrait pas l'Otan sans la Suède, par solidarité avec son voisin occidental. L'annonce de ce vendredi marque un changement de position pour Helsinki.

Après la ratification de la Turquie, la Hongrie sera le seul membre de l'Otan à traîner les pieds face à la demande d'adhésion de la Finlande.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué vendredi la volonté de la Turquie de ratifier l'adhésion de la Finlande à l'Alliance et a plaidé pour une ratification de l'adhésion de la Suède "dès que possible".