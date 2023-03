L'Iran, la Chine et la Russie mènent des opérations de tir nocturnes

"L'un des principaux objectifs de l'exercice naval était de lutter contre le terrorisme maritime"

L'Iran, la Chine et la Russie ont achevé avec succès des opérations de tir nocturnes contre des cibles aériennes, a déclaré vendredi le porte-parole de l'exercice, le contre-amiral Mostafa Tajeddini.

Dans le nord de l'océan Indien, l'exercice Joint Maritime Security Belt 2023, qui comprend la participation des forces de surface et aériennes des trois nations, a débuté jeudi soir.

Tajeddini a souligné la nécessité d'une coopération et de directives spécifiques lors des opérations de tir à minuit contre des cibles aériennes.

Le contre-amiral Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, a déclaré que l'exercice conjoint était principalement basé sur la sécurité maritime, soulignant l'importance que les forces navales iraniennes accordent à la sécurité de la navigation internationale.

MC2 Anthony R. MARTINEZ (Navy Media Content Services/AFP/Archives)

Il a également indiqué que le premier jour de l'exercice de sécurité navale était axé sur la coordination, la coopération et le sauvetage de navires "victimes d'attaques de pirates et sur la manière de contrer les actes de terrorisme".

Le chef de la marine iranienne a poursuivi en précisant que l'un des principaux objectifs de l'exercice naval était de lutter contre le terrorisme maritime. "À l'heure actuelle, la présence injustifiée de certaines troupes militaires étrangères continue de représenter une menace pour la région. Ce problème doit être traité et résolu. Par conséquent, tous les moyens militaires, y compris les bateaux et les avions, ont été utilisés et tous les exercices prévus ont été menés à bien", a-t-il affirmé.

L'exercice conjoint vise à accroître la coopération multilatérale entre les trois pays, à renforcer la sécurité régionale et ses fondements, et à montrer la volonté et la capacité de chaque pays à soutenir la paix internationale, la sécurité maritime et le développement d'une communauté maritime ayant un avenir commun. C'est la quatrième fois que l'Iran, la Chine et la Russie organisent des exercices conjoints.