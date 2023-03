Singapour, Doha et Tokyo classés "meilleurs aéroports au monde"

Parmi les 100 meilleurs, on trouve trois aéroports français: Paris CDG à la cinquième place, puis Orly (39), et Lyon (98)

Skytrax vient de publier son classement 2023 des meilleurs aéroports au monde. Avec les World Airport Awards, l'organisme britannique qui fait référence en la matière, il distingue chaque année depuis 1999 les aéroports et les compagnies aériennes les mieux évalués par les voyageurs. Parmi les 100 meilleurs, on trouve trois aéroports français: Paris CDG à la cinquième place, puis Orly (39), et Lyon (98).

Roissy, qui a accueilli 57,5 millions de passagers en 2022 (soit un niveau proche d'avant-Covid), gagne une place par rapport à l'année dernière. Il reste le meilleur aéroport européen. Souvent en tête des classements, l'aéroport singapourien devrait encore gagner en puissance. En effet, un projet d'agrandissement est prévu, avec la construction d'un cinquième terminal.

Giuseppe CACACE / AFP L'aéroport international de Dubaï

Si Tel Aviv Ben Gurion ne figure pas dans le classement, les aéroports du Moyen Orient sont bien représentés, avec Doha (2), Dubai (17), Bahrein (26), Jeddah (41) ou Abbou Dhabi (87). Istanbul est placé 6e du classement. L'aéroport JFK de New York n'est placé qu'en 88e position.