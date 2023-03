Après Facebook, Amazon va supprimer 9 000 postes supplémentaires

L'essentiel des suppressions de postes concerne l'activité d'informatique à distance

Amazon va supprimer 9.000 postes supplémentaires, qui s'ajouteront aux 18.000 suppressions de postes déjà annoncées en janvier, a annoncé lundi son directeur général, Andy Jassy, dans une lettre aux équipes du groupe, publiée sur son site.

L'essentiel des suppressions de postes concerne l'activité d'informatique à distance (cloud) Amazon Web Services (AWS), le département PXT dédié à la gestion des ressources humaines, les effectifs consacrés à la publicité, ainsi que la plateforme vidéo Twitch, a précisé le dirigeant.

Facebook a également annoncé de nouveaux licenciements

Il y a près d'une semaine, Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a annoncé la suppression de 10 000 postes de plus après une première vague de 11 000 licenciements en novembre dernier.

Le géant de Menlo Park (Californie) va faire disparaître de son organigramme 5 000 postes actuellement non occupés et pour lequel il n'y aura pas de recrutement, a indiqué le dirigeant dans un communiqué. La liste des postes concernés sera dévoilée fin avril et la restructuration sera opérée d'ici la fin de l'année.