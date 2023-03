Israël et le Royaume-Uni vont signer une feuille de route pour approfondir leurs relations bilatérales

La feuille de route 2030 permettra d'approfondir les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly signeront ce mardi après-midi un accord majeur fixant l'agenda des relations bilatérales dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la technologie.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la feuille de route 2030 pour les relations bilatérales israélo-britanniques "contient des engagements détaillés pour approfondir la coopération dans l'ensemble des relations israélo-britanniques, notamment dans les domaines du commerce, de la cybernétique, de la science et de la technologie, de la recherche et du développement, de la sécurité, de la santé, du climat et de l'égalité entre les hommes et les femmes".

L'accent sera mis en particulier sur l'innovation technologique, l'accord prévoyant un financement conjoint d'environ 20 millions de livres sterling. Londres, qui présidera l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah en 2024, s'engage également dans l'accord à travailler en "étroite collaboration avec Israël".

Niklas HALLE'N / AFP James Cleverly

Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Yaïr Lapid, avait signé un protocole d'accord avec son homologue britannique Liz Truss, déclarant qu'il déboucherait sur un accord de libre-échange, une coopération accrue en matière de sécurité et le développement conjoint de projets de haute technologie.

Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères indique que les deux diplomates discuteront de "la lutte contre la menace actuelle de l'Iran et de l'activité déstabilisatrice et malveillante de l'Iran au Moyen-Orient", ainsi que de l'"invasion de l'Ukraine par la Russie et des accords d'Abraham".

M. Cleverly évoquera les préoccupations du Royaume-Uni concernant la montée de la violence en Cisjordanie et "la nécessité pour toutes les parties de prendre des mesures pour désamorcer et mettre fin au cycle de la violence".