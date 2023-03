Le Corps des Gardiens de la Révolution menace le président azerbaïdjanais

Jamais auparavant un organe officiel iranien n'avait osé s'adresser de la sorte au dirigeant azerbaïdjanais

Le 21 mars, deux chaînes Telegram officielles des Gardiens de la révolution en Iran, "Sepah_pasdaran" et "IRGCQODS Niru-ye Qods", ont publié des menaces directes à l'encontre du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Selon ces messages, l'évolution de la situation à la frontière nord de l'Iran est tout à fait contraire aux intérêts iraniens, car elle indique que les intentions du régime de Bakou, marionnettisé, bien sûr, par le "régime sioniste", "sont de mener une action hostile contre l'Arménie".

Le message des forces armées de la République islamique d'Iran à Bakou et à ses partisans est clair : "M. Aliyev, cela vous coûtera cher". Le message de menace commence par un argument ad hominem contre Aliyev, affirmant que son état mental décline en raison "d'illusions causées par la consommation inconsidérée de psychédéliques".

Il explique ensuite que le jugement du président azerbaïdjanais, obscurci par les illusions susmentionnées, est faussé et qu'il croit "qu'en attaquant les zones frontalières de l'Iran et de l'Arménie, il peut prendre le contrôle de ces régions et qu'en fermant la voie de communication entre l'Iran, la Russie et l'Europe, il obtiendra des concessions de la part de l'Iran et se tournera vers le chantage".

Présidence iranienne / AFP Des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique marchent lors du défilé militaire annuel de la "Semaine sacrée de la défense" devant des responsables iraniens

La déclaration de Corps des Gardiens de la révolution se termine par un avertissement : "en cas d'acte stupide dans le Caucase, même si le monde entier vous appelle frère et que tous les États nucléaires vous soutiennent, les flèches des archers de ce morceau de terre séparé recoudront cette terre à sa patrie". Cette dernière menace claire vise l'ensemble de l'Azerbaïdjan, garantissant que le Corps des Gardiens de la révolution supervisera personnellement l'annexion du territoire azerbaïdjanais en cas de guerre.

La chaîne Niru-ye Qods mentionne que "pour toute action de Bakou visant à modifier les frontières géopolitiques, l'Iran cherchera une réponse militaire", tandis qu'Israël pourrait attaquer des cibles en Iran "pour défendre son fils adoptif- Bakou".

De telles menaces à l'encontre d'Aliyev sont sans précédent. Jamais auparavant un organe officiel iranien n'avait osé s'adresser de la sorte au dirigeant azerbaïdjanais, en soulignant notamment ses liens avec Israël. Les médias ont publié à plusieurs reprises des caricatures antisémites représentant Aliyev comme un juif avec un énorme nez crochu. Ce type de menace est, bien entendu, un pas de plus vers une escalade militaire sérieuse.

AP Photo/Vahid Salemi Des membres des Gardiens de la révolution iraniens protègent des missiles "Shahab-3" et "Khaibar-buster" exposés à Téhéran

Les déclarations du Corps des Gardiens de la Révolution placent l'Arménie au premier plan de la question. Une attaque contre l'Arménie est un casus belli suffisant pour l'Iran, car les deux pays entretiennent des liens diplomatiques et militaires étroits.

"L'Iran considère la sécurité de l'Arménie et de la région comme sa propre sécurité, et la décision d'ouvrir le consulat général dans la ville de Gafan est une marque importante des relations millénaires que l'Iran entretient avec le peuple arménien", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, lors de l'inauguration du consulat général iranien à Gafan en octobre 2022.

En outre, l'Iran considère l'Arménie comme sa seule voie commerciale vers l'UE, et est donc prêt à entrer en guerre pour préserver ses liens terrestres et l'intégrité territoriale de l'Arménie, y compris l'enclave peuplée d'Arméniens sur le territoire de l'Azerbaïdjan.