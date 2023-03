La Chine vend pour 12 millions de dollars de drones à la Russie depuis le début de la guerre (média)

Une collaboration discrète a lieu entre les deux pays, selon le quotidien américain

La Chine a expédié pour plus de 12 millions de dollars de drones à la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine, ce qui témoigne d'une collaboration discrète entre les deux pays, a rapporté le journal américain New York Times. Au total, près de 70 exportateurs chinois ont vendu 26 marques distinctes de drones chinois à la Russie depuis l'invasion.

Selon le média, les livraisons, un mélange de produits de DJI, le fabricant de drones le plus connu au monde, et d'une série de sociétés moins importantes, sont souvent passées par des intermédiaires et des exportateurs de petite taille.

"La complexité des circuits de vente et les descriptions vagues des produits dans les données d'exportation ne permettent pas non plus de déterminer avec certitude si les produits chinois contiennent des composants américains, ce qui pourrait constituer une violation des contrôles américains à l'exportation. Et les ventes officielles ne sont probablement qu'une partie d'un flux plus important de technologies passant par des canaux non officiels et d'autres nations amies de la Russie, comme le Kazakhstan, le Pakistan et la Biélorussie", explique l'article.

AFP Le drone américain Northrop Grumman X-47B ressemblant au drone chinois "Lijian" - illustration

Le département américain du commerce a ajouté DJI à une liste noire en 2020 qui empêche les entreprises américaines de vendre des technologies sans autorisation. La mesure a peu affecté la domination de DJI dans l'industrie, et les produits de l'entreprise ont représenté près de la moitié des expéditions de drones chinois vers la Russie, selon les données des douanes. Une partie d'entre eux a été vendue directement par DJI, via iFlight Technology, une filiale de DJI.

La deuxième marque la plus vendue est Autel, un fabricant chinois de drones ayant des filiales aux États-Unis, en Allemagne et en Italie ; les exportateurs ont vendu près de 2 millions de dollars de ses drones, le dernier lot ayant été expédié en février 2023. Sur son site web, l'entreprise annonce des ventes aux forces de police des États-Unis.

Un porte-parole de DJI a déclaré que la société n'avait trouvé aucune trace de ventes directes à la Russie depuis le 16 avril 2022 et qu'elle enquêterait sur d'autres sociétés qui semblaient vendre à la Russie. La société, a-t-il dit, a cessé toutes ses expéditions et opérations en Russie et en Ukraine depuis le début de la guerre et a mis en place des "protocoles rigoureux" pour s'assurer qu'elle ne viole pas les sanctions imposées par les États-Unis.

Selon les experts du secteur, les ventes directes par les exportateurs chinois ne sont qu'une partie d'un effort plus large visant à se procurer les drones sur les marchés voisins. La reconstitution des stocks de drones, même les plus élémentaires, est devenue aussi cruciale que d'autres nécessités de base, telles que l'achat d'obus d'artillerie et de balles, selon eux.