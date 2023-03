Un nouveau traitement israélien non invasif pour guérir le stress post-traumatique

"L'obtention de l'autorisation de la FDA confirme la valeur de cette technologie non invasive innovante et cliniquement éprouvée"

GrayMatters Health (GMH), un développeur de thérapies numériques d'auto-neuromodulation pour les troubles mentaux, a annoncé mardi avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour commercialiser son produit phare, le Prism for PTSD, la première thérapie numérique non invasive pour traiter les troubles de stress post-traumatique (TSPT). La technique a été mise au point par la chercheuse israélienne Talma Hendler.

GMH est le premier à utiliser des modèles statistiques avancés fusionnant les données EEG et IRMf pour développer des biomarqueurs de l'activité spécifique des mécanismes cérébraux associés aux troubles mentaux, appelés EEG-fMRI-Pattern (EFP). Les produits de l'entreprise utilisent ces biomarqueurs avec une interface audiovisuelle interactive pour aider les patients à reprendre le contrôle de l'activité cérébrale concernée.

Prism for PTSD entraîne ainsi les patients à réduire le biomarqueur EFP dérivé de l'amygdale, qui est associé à l'amygdale et au système de régulation des émotions, en utilisant des techniques d'auto-neuromodulation (par neurofeedback). "Prism for PTSD a le potentiel d'améliorer la vie de millions d'Américains qui vivent avec le syndrome de stress post-traumatique", a déclaré Oded Kraft, co-fondateur et PDG de GrayMatters Health.

"L'obtention de l'autorisation de la FDA confirme la valeur de cette technologie non invasive innovante et cliniquement éprouvée pour le traitement des troubles mentaux. Nous sommes impatients de la mettre entre les mains des professionnels de la santé mentale, aux États-Unis et à l'étranger, afin d'aider les patients à travers le monde", a-t-il ajouté.

Prism for PTSD complète la thérapie standard du SSPT, en traitant les mécanismes sous-jacents prouvés de la maladie et en améliorant les résultats cliniques. L'autorisation de la FDA est basée sur les résultats d'une étude évaluant 79 patients souffrant de TSPT chronique, au moins un an après avoir subi un traumatisme.

"Les résultats ont démontré un taux élevé d'amélioration des symptômes et un faible taux d'effets indésirables. Je suis convaincu que Prism permettra aux cliniques d'offrir davantage d'options et de meilleurs résultats", a affirmé le professeur Charlie Marmar, chercheur principal de l'étude à NYU Langone.

"À l'avenir, la société prévoit également d'utiliser les données recueillies au cours des traitements par Prism pour développer des prédicteurs de traitement, des outils de gestion des patients et la personnalisation des traitements. Il aurait été impossible de franchir cette étape importante, trois ans seulement après notre levée de fonds, sans le professeur Talma Hendler, l'inventeur de la technologie, et sans nos nombreux partenaires cliniques et commerciaux aux États-Unis, en Israël, en Allemagne et au Japon", a-t-il poursuivi.

La technologie brevetée a été développée par le pr Talma Hendler, professeur de neurosciences et de psychiatrie à l'Université de Tel Aviv et directrice du Sagol Brain Institute au centre médical Souraski à Tel-Aviv.