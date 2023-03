Séisme en Afghanistan et au Pakistan : au moins 12 morts et de nombreux blessés

En Afghanistan, les autorités ont recensé mercredi trois morts et 44 blessés

Au moins 12 personnes sont décédées après le séisme de magnitude 6.5 qui a frappé l'Afghanistan près de la ville de Jorm, ville frontalière avec le Pakistan et le Tadjikistan, mardi. En Afghanistan, les autorités ont recensé mercredi trois morts et 44 blessés, selon un bilan provisoire. Au Pakistan, le Premier ministre Shehbaz Sharif a ordonné à l'Autorité nationale de gestion des catastrophes de se "tenir prête à faire face à toute situation d'urgence." Au moins 180 personnes souffrant de "blessures mineures" ont été transportées dans des hôpitaux de la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), a déclaré à l'AFP Shahidullah Khan, un haut fonctionnaire du gouvernement. Les liaisons téléphoniques et internet vers les régions reculées ont été coupées.

PAKISTAN'S EMERGENCY RESCUE 1122 SERVICE / AFP Une victime du séisme au Pakistan

Depuis l'Asie centrale, les secousses ont été ressenties jusqu'à New Delhi, en Inde et s'est étendu jusqu'à une profondeur de 187 km selon l'institut sismologique américain USGS.

NARINDER NANU / AFP Des personnes sortent dans la rue pendant le séisme ressenti jusqu'en Inde

Des pertes plus importantes ont pu être évitées grâce à la préparation de la région, coutumière de ce genre de phénomènes, en raison de son positionnement sismique, situé entre deux plaques tectoniques. Le 22 juin 2022, un tremblement de terre avait fait plus de 1 000 morts et des dizaines de milliers de personnes s'étaient retrouvées sans abri, en Afghanistan. Ce séisme qui avait frappé la province pauvre de Paktika (sud-est) avait été le plus meurtrier du pays depuis près d'un quart de siècle.