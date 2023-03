Des passagers d’un vol Barcelone - Tel Aviv ont reçu des messages de menace sur leurs téléphones

"Ne vous affligez pas : Allah est avec nous", disait le message en anglais et en arabe reçu par les passagers du vol

Plusieurs passagers d’un vol entre Barcelone et Tel Aviv ont reçu des messages de menace sur leurs téléphones portables alors qu’ils étaient déjà dans l’avion prêt à décoller, mardi soir. Ces menaces ont entraîné le débarquement de tous les passagers et le report du décollage. La compagnie aérienne espagnole Vueling n'a pas fait de déclaration sur l'incident, rapportent les médias israéliens. "Ne vous affligez pas : Allah est avec nous", disait le message en anglais et en arabe reçu par les passagers du vol.

En février, la maire de Barcelone Ada Colau, avait annoncé la rupture du jumelage de sa ville avec Tel Aviv en raison de la politique "d'apartheid envers les Palestiniens" et de "violation flagrante et systématique des droits de l'homme".

La décision de la maire de Barcelone est intervenue moins d'un an après que la ville a lancé les campagnes "Shalom Barcelona" et "Barcelona Connects Israel" pour attirer les touristes juifs et israéliens désireux de découvrir leur patrimoine. L'été dernier, la ville a ouvert le premier restaurant casher étoilé au monde.

Barcelone et Tel Aviv se sont jumelées en 1998 lorsqu’elles ont signé conjointement un accord de jumelage avec la ville de Gaza.