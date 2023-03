"C'est un recul pour la liberté des femmes, surtout pour les plus précaires qui n'auront pas les moyens d'aller dans un autre Etat pour se la procurer"

Le Wyoming est devenu vendredi le premier État américain à interdire la pilule abortive, ce qui constitue une nouvelle victoire pour les conservateurs qui entendent faire reculer l'accès à l'avortement aux États-Unis. Le gouverneur du Wyoming (ouest), Mark Gordon, a appelé les législateurs à aller plus loin et inscrire une interdiction totale de l'avortement dans la constitution de cet État et de la soumettre au vote des électeurs.

"C'est un recul pour la liberté des femmes, surtout pour les plus précaires qui n'auront pas les moyens d'aller dans un autre État pour se la procurer", s'est indigné son inventeur, juif et ancien résistant, Étienne-Émile Baulieu dans un entretien accordé à l'AFP. Ce "retour en arrière" décidé aux États-Unis est la preuve de "fanatisme et d'ignorance", a-t-il poursuivi.

JOEL SAGET / AFP Le biochimiste et endocrinologue français Etienne-Emile Baulieu, "père" de la pilule abortive

Étienne-Émile Baulieu s'était fait remarqué en 1961 par Gregory Pincus, le père de la pilule contraceptive, qui l'a convaincu de mener des recherches sur les hormones sexuelles. A son retour en France, il a conçu une antihormone, qui permet de s'opposer à l'action de la progestérone, essentielle à l'implantation de l’œuf dans l'utérus. "Je voulais en faire un contragestif, c'est-à-dire un moyen de contrer la gestation", a-t-il expliqué. Il a été décoré Grand-croix de la légion d'honneur pour ses travaux le premier janvier 2023. "Vous, juif et résistant, on vous a accablé des plus atroces injures et on vous a comparé aux savants nazis. Mais vous avez tenu bon, par amour de la liberté et de la science" avait déclaré le président français Emmanuel Macron lors de la remise de la distinction.