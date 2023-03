La Banque mondiale approuve un prêt de 7 milliards de dollars pour soutenir les réformes en Égypte

La Banque mondiale précise que les fonds seront versés au cours des cinq prochaines années

La Banque mondiale a approuvé un prêt de 7 milliards de dollars pour soutenir les efforts de l'Égypte visant à renforcer le secteur privé et à améliorer ses efforts pour lutter contre les impacts du changement climatique.

Dans un communiqué, la Banque mondiale précise que les fonds seront versés au cours des cinq prochaines années et qu'ils aideront l'Égypte à créer des emplois "plus nombreux et de meilleure qualité" dans le secteur privé. Ils permettront également d'améliorer les services de santé et d'éducation ainsi que les programmes de protection sociale en Égypte.

"Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat stratégique avec l'Égypte et nous nous engageons à soutenir les efforts en cours visant à améliorer la qualité de vie des Égyptiens", a déclaré Marina Wes, directrice de la banque pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti.