Entretien téléphonique entre Téhéran et Ryad à l'occasion du Ramadan

Les ministres iranien et saoudien des Affaires étrangères se sont entretenus par téléphone pour marquer le début du ramadan, assurant qu'ils se verraient "bientôt" pour entériner un accord de réconciliation historique, a fait savoir jeudi Ryad.

Le ministre saoudien, Fayçal ben Farhane Al Saoud, a appelé son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian et les deux ont "échangé des félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan", qui commence jeudi dans les deux pays, a indiqué le ministère saoudien dans un communiqué publié sur Twitter.

"Les deux ministres ont convenu d'organiser prochainement une réunion bilatérale afin d'ouvrir la voie à la réouverture des ambassades et des consulats" dans les pays, indique encore le communiqué.

Cette entrevue constitue la prochaine étape dans le rétablissement des relations entre ces deux rivaux, annoncée le 10 mars et facilitée par l'intermédiaire de la Chine.

L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite ont rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Ryad d'un célèbre religieux chiite.

L'accord entre les deux puissances rivales du Moyen-Orient prévoit notamment la réouverture mutuelle des ambassades, ainsi qu'un engagement de chacun à respecter la souveraineté de l'autre et à ne pas s'immiscer dans les "affaires intérieures". Il prescrit également la mise en oeuvre d'accords de sécurité et de coopération économique signés il y a plus de 20 ans.

Les deux pays, riches en pétrole, soutiennent des camps opposés dans plusieurs conflits régionaux, comme en Syrie ou au Yémen.

Leur rapprochement a suscité la surprise et l'espoir d'une réconciliation entre parties belligérantes dans ces pays en guerre, voire d'une éventuelle sortie de conflit.