Le témoignage du majordome de Hitler traduit en français pour la première fois

Le témoignage du majordome d'Adolf Hitler, une source importante sur le quotidien du Führer pendant la Seconde Guerre mondiale, paraît jeudi en français pour la première fois, 43 ans après la version allemande.

"Jusqu'à la chute: mémoires du majordome d'Hitler", de Heinz Linge, est publié par les éditions Perrin, traduit par Denis-Armand Canal, avec une brève présentation de l'historien Thierry Lentz. Ce dernier avait traduit les deux premiers tomes du journal d'un autre nazi, le ministre de la Propagande Joseph Goebbels. Les mémoires de Heinz Linge sont parus en Allemagne en juin 1980, quelques mois après la mort de leur auteur à l'âge de 66 ans.

À l'époque, le livre attire les critiques à cause de digressions inutiles, mais surtout de l'aveuglement du majordome. Celui-ci, bien que SS, affirme que lui-même, comme tout le personnel du Führer, ne savait rien de l'extermination des Juifs d'Europe entreprise par l'Allemagne nazie.

Ce témoignage est l'une des principales sources du film "La Chute", sorti en 2004, qui montre un Hitler à la santé physique et mentale de plus en plus dégradée dans son bunker en avril 1945.

Certains historiens estiment que ce témoignage de première main donne une image saisissante de l'isolement croissant du dictateur. D'autres le trouvent plus anecdotique, avec peu de renseignements inédits par rapport à ce qu'avaient rapporté avant Linge d'autres proches de Hitler.

Le seul éditeur étranger intéressé dans les années 80 est néerlandais. La traduction en anglais attendra 2009.