Les deux pays développent divers projets dans le secteur de l'industrie et du transport

La Russie est devenue le plus grand investisseur étranger en Iran au cours de l'année dernière, ont rapporté jeudi des responsables iraniens au quotidien économique et financier britannique Financial Times dans un contexte de lourdes sanctions imposées par les pays occidentaux à l'Iran et à la Russie.

Ehsan Khandozi, le ministre iranien des Finances, a affirmé que "la Russie a investi 2,76 milliards de dollars en Iran au cours de l'année dernière, tout en ouvrant divers projets dans les secteurs de l'industrie et des transports". "Nous définissons nos relations avec la Russie comme stratégiques et nous travaillons ensemble sur de nombreux aspects, notamment sur le plan économique. La Chine et la Russie sont deux partenaires économiques, et l'Iran élargira ses relations avec la Russie grâce à la mise en œuvre d'accords stratégiques", a-t-il ajouté.

Sepah News/AFP/Getty Images Un drone Shahed 129, l'un des modèles passés en contrebande en Russie, exposé dans la capitale iranienne Téhéran

Ces derniers temps, de nombreuses délégations russes ont été présentes en Iran, à la recherche d'accords visant à contourner les sanctions. Selon des sources, l'Iran était désireux de développer de nouvelles relations commerciales, afin de renforcer son économie. La Russie était responsable des deux tiers du total des investissements étrangers en Iran, selon les données du ministère des Finances à Téhéran.

La délégation de Raïssi a donné la priorité au développement des relations commerciales régionales depuis sa prise de fonction en 2021. En conséquence, le ministre iranien des Finances a souligné que le mois dernier, l'Iran avait pu augmenter ses exportations de pétrole, pour la première fois en deux ans, pour atteindre 1,3 million de barils par jour, malgré les sanctions américaines. L'Iran et la Russie ont signé un accord pour relier les systèmes de communication interbancaire, afin d'accroître les échanges entre les pays.

Le ministre iranien des Finances a affirmé que "la Russie et d'autres pays sont intéressés par l'utilisation de mécanismes tels que les accords financiers mutuels".

Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Nous avons négocié, non seulement avec la Russie, mais aussi avec la Chine et d'autres partenaires comme la Turquie", a précisé le ministre iranien. Cependant, le gouvernement iranien peine toujours à contenir la faiblesse économique qui s'est emparée de la République islamique, avec une inflation qui a grimpé à plus de 47 %. Malgré les affirmations des économistes, Khandozi a défendu le gouvernement, affirmant qu'il prévoyait de réformer la banque centrale, ce qui stopperait l'inflation galopante.

Pendant la guerre en Ukraine, la Russie a acheté des drones iraniens. Le Wall Street Journal a même rapporté que les deux pays avançaient des plans pour établir une nouvelle usine pour la production de drones sur le sol russe. Selon le quotidien, il s'agit d'une usine qui pourra produire au moins 6 000 drones de conception iranienne. Selon les sources citées dans les médias américains, une délégation iranienne de haut niveau a débarqué en Russie début janvier pour visiter le site où il est prévu de construire l'usine, afin de finaliser les derniers détails avant la mise en œuvre du projet.