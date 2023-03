"L'Azerbaïdjan veut connaître Israël encore mieux" (ambassadeur à i24NEWS)

"L'ouverture de cette ambassade marque une nouvelle page dans les relations entre les deux pays"

L'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël devrait ouvrir ses portes prochainement mais aucune date n'a pour l'instant été communiquée. Une ouverture qui comblera un déséquilibre car Israël possède une ambassade à Bakou depuis presque 30 ans.

"C'est très symbolique, et cette ouverture marque une étape historique dans les relations diplomatiques entre Israël et l'Azerbaïdjan qui durent depuis trente ans. Nous ne considérons pas l'ouverture d'une ambassade comme un objectif en tant que tel, mais simplement comme une nouvelle page qui se tourne, un instrument pour promouvoir notre coopération avec Israël", a déclaré Mukhtar Mammadov, ambassadeur de l'Azerbaïdjan, dans un entretien accordé à i24NEWS.

M. Mammadov a affirmé que son pays n'a aucune limite concernant les collaborations avec Israël et a exprimé son souhait d'"explorer toutes les possibilités" dans divers domaines : culture, high tech, éducation, défense, industrie ou encore le tourisme. "Nous voulons renforcer la balance commerciale et le tourisme, ça fait partie des objectifs. Nous voulons aussi plus de contacts entre les populations", a-t-il affirmé.

"L'Azerbaïdjan veut encore mieux connaitre Israël", a lancé le diplomate qui soutient qu'il ne s'agit pas d'un "rapprochement" entre les deux pays puisque les "relations ont toujours été excellentes que ce soit au niveau des gouvernements, ministères ou dans la société civile". "Il s'agit de passer à l'étape suivante dans nos relations", a-t-il ajouté.

Au cours des dernières décennies, l'Azerbaïdjan et Israël ont établi une relation étroite en matière de sécurité, qui s'est intensifiée dernièrement alors que les liens entre Bakou et l'Iran se sont tendus. Au début du mois dernier, l'Azerbaïdjan a déclaré avoir arrêté cinq de ses ressortissants pour espionnage au profit de l'Iran, après une montée des tensions entre les voisins.