L'agence de l'ONU pour les réfugiés se félicite de la hausse des dons de musulmans

Grâce à ces fonds, le HCR apporte son soutien à des populations vulnérables dans 26 pays

L'agence de l'ONU pour les réfugiés a indiqué vendredi que ses opérations bénéficient d'un financement croissant grâce à des initiatives spéciales mises en place depuis quelques années pour recueillir les dons des musulmans.

Un jour après le début du ramadan, mois sacré pour les musulmans, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a dressé un bilan positif de son initiative visant à recueillir des fonds via la zakat, l'aumône religieuse due par tout musulman, et la sadaqa, un don spontané. Quelque 200 millions de dollars (186 millions d'euros) ont été collectés depuis le lancement du "fonds de la Zakat", qui regroupe les deux formes de dons, en 2017.

La zakat - l'un des cinq piliers de l'islam, avec la profession de foi, la prière, le jeûne du mois de ramadan et le pélerinage à la Mecque - consiste à consacrer aux pauvres 2,5% du revenu annuel. "Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à aider six millions de personnes, principalement dans les pays musulmans, grâce à la zakat et à la sadaqa", a déclaré le représentant du HCR auprès des pays du Conseil de coopération du Golfe, Khaled Khalifa, lors d'un point de presse à Genève.

Grâce à ces fonds, le HCR apporte son soutien à des populations vulnérables dans 26 pays. Les communautés les plus soutenues sont les réfugiés rohingyas au Bangladesh, les personnes déplacées à l'intérieur du Yémen et les Syriens ayant trouvé refuge au Liban.

L'an dernier, le fonds a reçu 21,3 millions de dollars en contributions via la zakat et 16,7 millions de dollars via la sadaqa, a indiqué le HCR. L'aide est principalement dirigé vers des pays à majorité musulmane mais "nous n'aidons pas seulement les musulmans, et nous ne divisons pas les bénéficiaires par religion", a assuré M. Khalifa.