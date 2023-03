E. Macron et A. Tebboune tournent la page de la crise diplomatique entre Paris et Alger

Ils ont "convenu de renforcer les canaux de communication"

Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont tourné la page vendredi de la dernière crise diplomatique entre les deux pays et annoncé leur volonté de continuer à "renforcer la coopération" bilatérale, selon l'Elysée. Ils ont levé lors d'un entretien téléphonique les "incompréhensions" liées à la brouille autour d'une militante franco-algérienne et ont "convenu de renforcer les canaux de communication (..) pour éviter que se renouvelle ce type de malentendus regrettables", a ajouté la présidence française dans un communiqué.