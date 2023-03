"La légitimation de l'antisémitisme sur les campus doit être combattue" (président du Congrès juif mondial à i24NEWS)

"Tout commence par le haut de la pyramide"

Si l'antisémitisme n'a jamais vraiment disparu, sa résurgence récente est due à des campagnes concertées visant à le légitimer, en particulier sur les campus universitaires, a déclaré jeudi le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, à i24NEWS.

L'entretien a eu lieu à Madrid où les dirigeants du Congrès tiennent leur réunion annuelle.

Un autre facteur majeur de la montée de la haine antisémite, en Europe et ailleurs, est internet, où des foyers d'incitation, de propagande et de fausses nouvelles contribuent à la montée de l'extrémisme, a déclaré M. Lauder. Si, par le passé, les préjugés antisémites étaient source d'embarras, ce n'est plus le cas avec des célébrités telles que Kanye West et bien d'autres qui les expriment ouvertement.

"Tout commence par le haut de la pyramide", a déclaré M. Lauder. "Nous devons voir des déclarations des gouvernements américain, français, italien et autres, condamnant la haine antijuive et affirmant qu'elle n'a pas sa place dans leur pays."

Il a cité l'Espagne comme un exemple positif d'un gouvernement qui montre la voie à suivre à cet égard, affirmant que la décision de tenir la réunion exécutive du WJC à Madrid représentait une preuve de gratitude.

Interrogé sur la déconnexion croissante entre Israël et la diaspora juive, en particulier aux États-Unis, M. Lauder a déclaré qu'un manque de vigilance de la part du ministère israélien des affaires étrangères était au moins partiellement responsable de ce sentiment d'aliénation.

Sur la question des Palestiniens, M. Lauder a appelé à un "plan Marshall", c'est-à-dire à un investissement massif de la part des États-Unis, des États européens et d'Israël, qui permettrait de sortir de nombreux Palestiniens de la pauvreté et pourrait changer la donne dans ce conflit qui "dure depuis longtemps."