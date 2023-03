Joe Biden annonce un accord avec le Canada sur l'immigration irrégulière

Le président américain a "salué" un engagement du Canada à accueillir de manière régulière 15.000 migrants

Joe Biden a annoncé vendredi à Ottawa que le Canada et les Etats-Unis allaient "travailler ensemble pour décourager les traversées illégales" de leur frontière partagée, un sujet très débattu actuellement dans la sphère politique canadienne.

Devant le Parlement canadien, le président américain a aussi "salué" un engagement du Canada à accueillir de manière régulière 15.000 migrants venus de tout le continent américain.

Le président américain a ensuite été plusieurs fois applaudi lors de son discours devant les parlementaires canadiens, en particulier quand il a salué l'engagement des deux pays à soutenir l'Ukraine.

Les Etats-Unis et le Canada, a-t-il dit, sont "deux peuples" qui partagent "un même coeur". Et "en cas de désaccord", ils s'attachent à résoudre leurs problèmes "avec amitié et bonne volonté". Le démocrate de 80 ans, entre deux plaisanteries sur le hockey et sur l'échec de ses quelques années d'apprentissage du français, a d'ailleurs annoncé un accord sur l'un de ces points de friction : l'immigration irrégulière.

Kenny HOLSTON / POOL / AFP Joe Biden et Justin Trudeau

