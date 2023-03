Coran brûlé au Danemark : les pays arabes mettent en garde contre la montée de l'islamophobie

Les nations arabes demandent à la communauté internationale d'agir "contre les auteurs de crimes haineux"

L'Arabie saoudite a condamné l'incendie d'un exemplaire du Coran et du drapeau turc par des extrémistes de droite au Danemark. Le Royaume a été rejoint par la Jordanie, le Koweït et le Qatar qui se sont exprimés contre ces actes, déclarant que ces actions provoquaient la haine contre les musulmans, en particulier pendant la période du Ramadan.

Le groupe antimusulman d'extrême droite Patrioterne Gar Live a diffusé sur Facebook des images de ses partisans portant des bannières avec des messages islamophobes alors qu'ils brûlaient un exemplaire du Coran et le drapeau turc devant l'ambassade de Turquie à Copenhague.

Le ministère turc des affaires étrangères a dénoncé l'incident comme un "crime de haine", ajoutant qu'il n'accepterait jamais que de telles "actions ignobles soient autorisées sous le couvert de la liberté d'expression", a rapporté le journal turc Daily Sabah.

Le ministère a appelé les autorités danoises à prendre des mesures contre les responsables et à veiller à ce que d'autres incidents ne se produisent pas "qui menacent l'harmonie sociale et la coexistence pacifique", a ajouté le quotidien.

Yasin AKGUL / AFP Des manifestants tiennent des exemplaires du Coran devant le consulat général de Suède à Istanbul

Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, Sinan Majali, a affirmé que cet acte "incitait à la haine et au racisme". "Brûler le Saint Coran est un acte de haine grave et une manifestation d'islamophobie qui incite à la violence et aux insultes envers les religions et ne peut en aucun cas être considéré comme une forme de liberté d'expression", a déclaré M. Majali dans un communiqué.

La déclaration se poursuit en exhortant les autorités danoises à empêcher la répétition de tels actes qui "alimentent la violence et la haine et menacent la coexistence pacifique". Dans le même temps, le ministère des Affaires étrangères du Koweït a déclaré que l'incinération du Coran risquait de provoquer une réaction de colère de la part des musulmans du monde entier.

Le Qatar a également condamné "avec la plus grande fermeté" l'incendie d'un exemplaire du Coran, avertissant que ce dernier incident représentait une "escalade dangereuse" des incidents visant les musulmans

Le ministère qatari des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à "rejeter la haine, la discrimination, l'incitation et la violence, en soulignant l'importance de respecter les principes du dialogue et de la compréhension mutuelle".