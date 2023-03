L'Uruguay et OurCrowd d'Israël signent un accord pour renforcer leurs liens technologiques

"Nous sommes ravis de faire progresser les liens technologiques entre nos deux pays et la région dans son ensemble"

Le ministère uruguayen de l'Industrie, de l'Energie et des Mines (MIEM) et OurCrowd, l'investisseur en capital-risque le plus actif d'Israël et l'un des principaux opérateurs d'incubateurs israéliens et mondiaux, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord en vue de collaborer à l'établissement potentiel d'un incubateur technologique en Uruguay dans le cadre du programme Uruguay Innovation HUB (UIH).

Le protocole d'accord a été signé dimanche dans les bureaux d'OurCrowd à Jérusalem avec Jon Medved, PDG d'OurCrowd, Ori Sobovitz, partenaire d'OurCrowd et responsable des incubateurs, et Omar Paganini, ministre uruguayen de l'Industrie, de l'Energie et des Mines.

L'Uruguay Innovation Hub vise à renforcer la position du pays en tant que centre technologique pour l'innovation et l'entrepreneuriat, dans le but de le promouvoir en tant que noyau pour le développement de nouvelles entreprises pour la région et le monde.

"La vocation de notre pays est de devenir une plaque tournante au niveau de l'Amérique latine", a déclaré le président uruguayen, M. Luis Lacalle Pou. L'Uruguay Innovation Hub, un programme semi-privé et interinstitutionnel, sous l'égide de l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation (ANII), soutiendra l'accélération des startups nationales et internationales, attirera des fonds d'investissement et encouragera l'installation de laboratoires ouverts qui renforceront l'écosystème national.

"Nous sommes ravis de faire progresser les liens technologiques entre nos deux pays et la région dans son ensemble", a déclaré Omar Paganini. "L'Uruguay est prêt à faire le saut qui fera de lui une référence régionale dans l'attraction d'entreprises innovantes à différents stades. Nous disposons d'un écosystème technologique prospère qui sert de base au développement et à l'essai de nouveaux produits et renforce notre position en matière d'innovation. De plus, la stabilité économique, sociale, institutionnelle et juridique du pays apporte la certitude et la confiance nécessaires pour attirer les investissements à long terme."

"OurCrowd gère actuellement cinq incubateurs soutenus par le gouvernement en Israël et un à l'étranger, qui utilisent les ressources technologiques et académiques renommées d'Israël pour soutenir les startups en phase de démarrage", a déclaré Ori Sobovitz, partenaire d'OurCrowd et responsable des programmes d'incubation.

Le programme israélien d'incubateurs mis en place au début des années 1990 a été un facteur clé dans la transformation d'Israël en "Startup Nation". Faire partie d'un incubateur signifie soutenir l'innovation, la création d'emplois, stimuler l'écosystème technologique national et relever les défis du 21e siècle.