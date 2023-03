Une étude israélo-américaine met au jour une cause génétique de la schizophrénie infantile

"Les symptômes s'accompagnent d'une altération des fonctions cognitives et comportementales"

L'Université hébraïque de Jérusalem a annoncé lundi qu'une recherche menée depuis dix ans visant à étudier la contribution génétique à l'apparition de la schizophrénie chez l'enfant (COS) est arrivée à son terme. Les résultats de cette étude, en collaboration avec les hôpitaux psychiatriques Eitanim, le Centre de santé mentale de Jérusalem, le centre médical Sheba et des chercheurs de l'université hébraïque de Jérusalem et de l'université Columbia de New York, ont été récemment publiés dans Schizophrenia Research.

Le rôle de la génétique dans la schizophrénie est largement étudié dans la forme commune de la maladie qui apparaît à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Cependant, il a rarement été examiné chez les jeunes patients atteints de COS, une forme grave et rare de schizophrénie qui apparaît avant l'âge de 13 ans. On estime qu'il y a environ 200 personnes atteintes de COS en Israël aujourd'hui.

L'investigateur principal de cette étude est le professeur Yoav Kohn, ancien président du département de psychiatrie de l'école de médecine de l'université hébraïque d'Hadassah et directeur du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Eitanim.

"La schizophrénie infantile se manifeste de la même manière que chez l'adulte, notamment par des symptômes tels que des pensées erronées, des hallucinations, une désorganisation de la parole et du comportement, ainsi qu'une baisse de la motivation et d'autres symptômes. Tous ces symptômes s'accompagnent d'une altération des fonctions cognitives et comportementales", a-t-il déclaré.

Le COS pose un problème de diagnostic aux professionnels de la santé mentale, car de nombreux enfants font état de phénomènes inhabituels en termes de pensée et de perception, qui peuvent résulter de l'utilisation normale de l'imagination pour faire face à la détresse mentale. Il existe également un diagnostic différentiel avec l'autisme et les troubles anxieux, ainsi qu'avec les troubles post-traumatiques qui peuvent même atteindre des états proches de la psychose.

"La schizophrénie infantile a une base génétique encore plus forte que la schizophrénie plus tardive. Il y a donc des raisons de penser que dans cette population, il sera plus facile d'identifier la composante génétique de l'étiologie de la maladie", explique le Dr Anna Alkelai, associée de recherche à l'Institut de médecine génomique de l'université de Columbia.

Selon le Dr Kohn, la recherche génétique sur la schizophrénie est actuellement menée sur des dizaines de milliers de patients sélectionnés par des centaines de chercheurs qui collaborent au sein d'un grand consortium international. Bien que des indices aient été trouvés concernant l'association de plus de 100 régions génétiques avec la maladie, ces études trouvent rarement des mutations dans les gènes qui peuvent être définitivement liées à l'étiologie du trouble. En outre, les changements génétiques les plus fréquents dans la schizophrénie de l'adulte ne sont pas rares chez les personnes en bonne santé. Par conséquent, ces résultats ne sont pas concluants et ne sont pas encore utiles pour améliorer le diagnostic et le traitement de la maladie.