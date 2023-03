Washington et Londres saluent la suspension du projet de réforme judiciaire

"Nous saluons les Israéliens qui sont descendus dans la rue, manifestant leur amour du pays et leur passion pour la démocratie"

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont salué la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou de suspendre le processus de réforme judiciaire le temps de parvenir à un consensus avec l'opposition.

"Nous accueillons cette annonce comme une opportunité de créer du temps et de l'espace supplémentaires pour un compromis", a réagi l'attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. "Nous pensons que c'est la meilleure voie à suivre pour Israël et tous ses citoyens."

"Les sociétés démocratiques sont renforcées par des freins et contrepoids et les changements fondamentaux vers un système démocratique doivent être poursuivis avec le soutien populaire. C'est donc ce que nous allons continuer à réclamer", a-t-elle ajouté.

Washington, tout comme d'autres capitales occidentales, avait exprimé à de multiples reprises durant les derniers mois ses préoccupations concernant le plan de réforme judiciaire, considéré comme une mise en danger des fondements de la démocratie israélienne.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a également salué la décision de Benjamin Netanyahou : "Le Royaume-Uni entretient une relation profonde et historique avec Israël. Comme l'a souligné le Premier ministre lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou la semaine dernière, il est vital que les valeurs démocratiques communes qui sous-tendent cette relation soient maintenues et qu'un système solide de freins et contrepoids soit préservé."

"Nous exhortons toutes les parties à trouver un terrain d'entente et à rechercher un compromis à long terme sur cette question sensible", a-t-il encore dit.

De nombreuses organisations juives se sont elles aussi félicité de la suspension de la réforme. JFNA, l'Anti Defamation League (ADL), l'American Jewish Committee (AJC) et la Conférence des présidents, ont déclaré dans un communiqué que "les trois derniers mois avaient été pénibles à observer mais qu'ils constituaient un cas d'école de la démocratie en action ."

"Nous saluons les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, les militants communautaires, les personnalités culturelles et les Israéliens ordinaires qui sont descendus dans la rue, manifestant leur amour du pays et leur passion pour la démocratie", ont déclaré ces groupes juifs, appelant à mettre en place un consensus recueillant une large adhésion de la société civile.

"Nous sommes convaincus que la résilience de la démocratie israélienne surmontera avec succès les énormes défis auxquels elle est confrontée", ont-ils conclu.