Israël dans le top 20 des pays qui ont demandé le plus de brevets en 2022

Israël, surnommé la "start-up nation", arrive à la 18ème place des pays d'origine des demandes de brevets en 2022, selon le classement de l'office européen des brevets (OEB). Au total, l'Etat hébreu a déposé 1741 demandes soit une augmentation de 1.2%.

Les Etats-Unis caracolent à la tête du classement avec 48 088 demandes (+2.9%), suivis de l'Allemagne et du Japon. La France atteint la 5ème position avec 10 900 demandes soit une hausse de 1.9%.

"Le nombre de demandes de brevets, indicateur précoce des investissements des entreprises en recherche et développement, montre que l'innovation a bien résisté l'année dernière malgré les incertitudes économiques pesant sur le monde entier", affirme le communiqué. "Concernant les défis de l'innovation verte, nous observons une croissance solide et continue des demandes de brevets liées aux technologies propres et aux autres moyens qui créent, transfèrent et stockent l'électricité", a indiqué António Campinos, président de l'OEB. "C'est cet élan permanent qui permet d'assurer la transition énergétique.

"Les inventeurs travaillent également à un avenir plus intelligent, à mesure que la quatrième révolution industrielle s'installe dans nos vies, nos secteurs et nos industries - et qu'elle s'étend à d'autres domaines, des transports aux soins de santé. C'est justement ce que révèle la croissance ininterrompue des demandes de brevets dans le domaine des technologies numériques et des semi-conducteurs", a-t-il affirmé.

L’écosystème israélien de l’innovation est l’un des plus attractifs, denses et productifs de la planète. Israël abrite 9 000 start-ups et plus de 70 licornes. Ces start-ups ont levé un montant record de plus de 23 milliards de dollars en 2021, soit plus du double de l’année 2020 qui constituait déjà elle-même une année record, rapporte le site du ministère français de l'économie.