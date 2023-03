8e circonscription des Français de l’étranger : plus qu'un jour pour voter

Le vote pour le second tour aura lieu du 7 à midi au 12 avril 2023 à midi (heure de Paris).

Les électeurs ont jusqu'au mercredi 29 mars à minuit (heure de Paris) pour voter par internet pour le premier tour des élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l’étranger. Le vote pour le second tour aura lieu du 7 à midi au 12 avril 2023 à midi (heure de Paris).

Les électeurs ont reçu par courrier électronique (attention à bien vérifier les spams) et par SMS, leur login pour se connecter et voter en ligne.

Les élections législatives partielles se tiendront les 2 et 16 avril 2023 en Israël. Sept bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h dans les six villes suivantes : Tel Aviv, Haïfa, Netanya, Ashdod, Beer Sheva et Eilat. Le dispositif et les adresses des bureaux de vote sont identiques pour les deux tours de l’élection. Les électeurs sont donc inscrits pour le second tour dans le même bureau de vote qu’au premier tour.

Les électeurs pourront choisir entre Deborah ABISROR-DE LIEME (Renaissance - Majorité présidentielle), Juliette DE CAUSANS (Les écologistes avec la majorité présidentielle), Frédéric CHAOUAT (La sagesse politique), Meyer HABIB (UDI- LR), Hélène LEHMANN (Gauche républicaine et socialiste - Laïcité et honnêteté), Yael LERER (Nupes), Michelle ODELIN (Tous unis pour le vivant) et Serge SIKSIK (Reconquête).