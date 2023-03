Sommet des dirigeants juif d'Europe sur fond de tensions entre Israël et la diaspora juive

Une manifestation a eu lieu contre la venue du ministre israélien des Affaires de la diaspora Amichai Chikli

La cinquième édition du Sommet européen des dirigeants juifs, a eu lieu du 26 au 28 mars a Berlin, la première en présentiel depuis la pandémie de Covid-19. Des responsables de 35 communautés venant de toute l'Europe ont participé à ce rassemblement et ont abordé un large panel de sujets. Il a notamment été question de la lutte contre l'antisémitisme et de la réaction des communautés juives face à la guerre en Ukraine qui d'importantes vagues d'immigrations

Un sommet placé sous le signe de l'accroissement des tensions entre Israël et la diaspora juive en raison du plan de réforme judiciaire. "En Israël, sous ce gouvernement, notre maison est devenue pourrie et corrompue", a déclaré le romancier et professeur de littérature juive, Ruby Namdar dimanche soir. Dans le meme temps avait lieu sur place une manifestation contre la venue du ministre israélien des Affaires de la diaspora Amichai Chikli, censé participer à la conférence.

"Une grande partie des dirigeants juifs du monde et d'Europe sont ici, et je sais que beaucoup d'entre eux, si ce n'est la plupart, sont très préoccupés, très inquiets, et ont un fort sentiment d'aliénation. Mais ils ne sont pas en mesure de l'exprimer parce qu'ils sont instinctivement habitués à soutenir Israël, même si cela devient de plus en plus difficile au fil des ans", a poursuivi le romancier.

Si Israël a toujours représenté un rempart contre le populisme et l'antisémitisme, la récente crise politique tend à ébranler ce sentiment. "La démocratie est un élément très important dans nos vies, en particulier en tant que jeunes leaders, a déclaré pour JTA Joelle Abaew, une adolescente juive allemande, membre du conseil international du groupe de jeunes BBYO. "En tant que jeunes juifs, la plupart d'entre nous identifie comme leur patrie Israël mais si la démocratie y est remise en cause, notre rapport au pays peut être remis en question : S'agit-il de notre patrie, pouvons-nous nous identifier à ce qu'ils font ?"