La présidente taïwanaise se rend aux États-Unis, la Chine menace

Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan, a voyagé ce mercredi pour une visite aux États-Unis et a déclaré que la pression extérieure n'empêchera pas son pays de maintenir des relations avec le monde, faisant référence aux tentatives de la Chine d'isoler le gouvernement à Taipei.

La Chine, qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire, a averti Washington de ne pas autoriser une rencontre de hauts responsables du gouvernement ou du Congrès avec la présidente taïwanaise, craignant que cela ne constitue une reconnaissance de facto de l'indépendance de Taipei. Tsai devrait atterrir tout d'abord à New York pour ensuite effectuer une visite officielle au Belize et au Guatemala.

Les médias aux États-Unis ont rapporté que Tsai avait l'intention de rencontrer le président de l'Assemblée législative, Kevin McCarthy, lors d'une visite en Californie.

"La pression extérieure n'entravera pas notre détermination" à être actifs sur la scène internationale, a affirmé Mme Tsai avant son départ de Taïwan. "Taiwan suivra résolument le chemin de la liberté et de la démocratie et se présentera ainsi au monde", a-t-elle ajouté.

La porte-parole du bureau des relations taiwano-chinoises à Pékin, Zhu Fenglian, a fustigé le voyage de Tsai et a affirmé qu'il ne s'agissait pas "d'attendre une correspondance dans un aéroport ou un hôtel" mais d'une "visite politique déguisée".

Une telle rencontre serait considérée "comme une nouvelle provocation qui violera sérieusement le principe d'une seule Chine, portera atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine, et compromettra la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a déclaré Zhu Fenglian, porte-parole du bureau des affaires taïwanaises de Pékin.