Israël : Benjamin Netanyahou félicite le ministre des AE de l'Azerbaïdjan pour l'ouverture de l'ambassade

Le Premier ministre a fait l'éloge des bonnes et étroites relations bilatérales entre les deux pays

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a félicité le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Jayhun Bayermov pour l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël et pour la nomination du premier ambassadeur de son pays en Israël. Les deux hommes ont discuté des défis communs en matière de sécurité régionale et de la menace que représente l'Iran pour la stabilité régionale.

Le Premier ministre a fait l'éloge des bonnes et étroites relations bilatérales entre les deux pays, et les deux hommes ont discuté du potentiel d'expansion de la coopération entre Israël et l'Azerbaïdjan dans une variété de domaines.

Le rabbin Malal, le rabbin Hasegal, le secrétaire d'État du Premier ministre, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et les ambassadeurs des deux pays ont également participé à la réunion.

"On a célébré l'an dernier les 30 ans des relations diplomatiques entre nos pays, nous avons des liens étroits et historiques et l'ouverture de l'ambassade va jouer un rôle important pour développer davantage les relations bilatérales", avait affirmé Mme Abdoullayeva, ambassadrice azérie en France, sur i24NEWS le mois dernier.