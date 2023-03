La Russie arrête un journaliste du Wall Street Journal accusé d'espionnage

Un tribunal russe a placé le journaliste en détention provisoire pour deux mois.

Evan Gershkovich, un correspondant américain du Wall Street Journal, a été arrêté en Russie pour espionnage, a annoncé jeudi le Service fédéral de sécurité russe (FSB). Selon un communiqué officiel, M. Gershkovich, 31 ans, a été arrêté à Ekaterinbourg, la quatrième ville de Russie et l'un des centres industriels du pays. Le FSB a affirmé avoir "mis fin aux activités illégales du citoyen américain" qui était "soupçonné d'espionnage au profit du gouvernement américain".

"L'étranger a été arrêté à Ekaterinbourg alors qu'il tentait d'obtenir des informations classifiées", a déclaré le FSB, précisant que M. Gershkovich avait été arrêté pour avoir recueilli des informations "sur une entreprise du complexe militaro-industriel russe".

https://twitter.com/i/web/status/1641367023052529665 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un tribunal russe a placé le journaliste en détention provisoire pour deux mois. "Par décision du tribunal Lefortovo de Moscou du 30 mars 2023 concernant Gershkovich E., soupçonné d'avoir commis un crime (...), une mesure préventive a été choisie sous la forme d'une détention (...) jusqu'au 29 mai 2023", a indiqué la cour dans un communiqué. Sa détention peut être prolongée à l'issue de cette période. Selon l'agence de presse étatique TASS, qui cite des sources au sein des forces de l'ordre, l'affaire a été classée "secrète" et Evan Gershkovich se dit innocent.

Le journaliste disposait d'une accréditation de presse délivrée par le ministère russe des Affaires étrangères. Le Wall Street Journal s'est déclaré "profondément inquiet" pour la sécurité d'Evan Gershkovich et a démenti les allégations d'espionnage. "Le Wall Street Journal dément avec véhémence les allégations du FSB et demande la libération immédiate de son journaliste de confiance et dévoué, Evan Gershkovich", a déclaré le journal dans un communiqué. "Nous sommes solidaires d'Evan et de sa famille.

Au début du mois de janvier, le FSB a déclaré avoir ouvert une procédure pénale à l'encontre d'un citoyen américain soupçonné d'espionnage, sans révéler son identité. Un autre ressortissant américain arrêté en Russie pour espionnage en 2018 est l'ancien marine américain Paul Whelan. Il a été condamné à 16 ans de prison et devait être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers en décembre. Mais Moscou n'avait finalement accepté d'échanger uniquement la basketteuse américaine Brittney Griner contre le trafiquant d'armes russe Viktor Bout.