"La Russie ne devrait pas être membre permanent du Conseil de sécurité", estime l'ambassadrice américaine à l'ONU

L'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield a estimé jeudi que la Russie "ne devrait pas être" membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, dans un entretien exclusif à l'AFP. "La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle ne devrait pas l'être en raison de ce qu'elle fait en Ukraine, mais la charte (des Nations Unies) ne permet pas de modifier son statut de membre permanent", a-t-elle déploré depuis San Jose, la capitale du Costa Rica où elle assiste à un sommet de la démocratie.

La Russie doit succéder samedi au Mozambique à la tête de l'organe exécutif de l'ONU pour une durée d'un mois. Linda Thomas-Greenfield a souligné qu'elle attend de la Russie qu'elle se comporte "de manière professionnelle" à la présidence, tout en émettant des doutes. "Nous nous attendons également à ce qu'ils cherchent des occasions pour faire progresser leur campagne de désinformation contre l'Ukraine, les États-Unis et tous nos alliés", a-t-elle poursuivi, avant de rappeler que Washington condamne les "crimes de guerre et les violations des droits de l'homme qu'ils commettent" en Ukraine.

Parmi les autres sujets évoqués par l'ambassadrice américaine, la bataille entre chinois et taïwanais pour nouer des relations en Amérique latine. Elle a assuré que Washington respectait la politique d'"une seule Chine" promue par Pékin qui considère l'île autonome comme faisant partie de son territoire. La diplomate a toutefois estimé que les États-Unis et Taïwan avaient un "partenariat solide" et qu'ils soutenaient les droits des citoyens détenteurs d'un passeport taïwanais.

Mme Thomas-Greenfield a également évoqué la crise sociale, économique et politique en Haïti et la possibilité d'une intervention internationale. "Nous sommes très préoccupés par Haïti. La situation s'est détériorée au cours des derniers mois", a-t-elle déploré, tout en reconnaissant discuter "de la manière d'organiser une force internationale qui ne proviendrait pas des Nations unies".