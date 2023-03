Le pape François est hospitalisé depuis mercredi dernier à Rome pour une infection respiratoire

Une source officieuse au Vatican a confirmé que l'état de santé du pape François s'est nettement amélioré et que ce dernier devrait sortir de l'hôpital demain. L'état de santé du pape argentin de 86 ans est source d'inquiétudes et de spéculations depuis quelques mois. Le pape, qui se déplace en chaise roulante en raison de problèmes de genou et qui souffre de problèmes de santé chroniques, s'est exprimé sur Twitter pour exprimer sa "gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières"

Le porte-parole du Vatican avait annoncé mercredi que le pape était hospitalisé pour une "infection respiratoire" sans lien apparent avec le Covid-19. Matteo Bruni avait indiqué également que l'état de santé du pape de 86 ans "s'améliore progressivement et les traitements prévus se poursuivent. Ce matin après le petit déjeuner, il a lu quelques journaux et a repris le travail"

Le souverain pontife devrait participer aux grandes célébrations de la Semaine sainte et de Pâques, temps fort du calendrier liturgique catholique à la Basilique Saint-Pierre de Rome, la plus grande église catholique du monde.