Qui est Evan Gershkovich, le journaliste du Wall Street Journal détenu en Russie ?

Un tribunal russe a placé le journaliste en détention provisoire pour deux mois

L'arrestation du journaliste américain Evan Gershkovich est le dernier épisode en date de la nouvelle Guerre froide entre Washington et Moscou. Si de nombreuses questions demeurent sans réponse quant aux circonstances de cette arrestation, ordonnée vraisemblablement par le Kremlin, que sait-on de ce jeune journaliste, correspondant pour le Wall Street Journal à Moscou depuis 2017 ?

Un journaliste expérimenté

Gershkovich a grandi à Princeton dans le New Jersey. Agé de 31 ans, le journaliste parfaitement russophone est le fils d'immigrants juifs soviétiques vivant actuellement à Philadelphie. Il collabore au Wall Street Journal depuis 2017 et couvre la Russie, l'Ukraine et l'ex-Union soviétique. Il a été reporter à l'Agence France-Presse (AFP) et au Moscow Times et a collaboré également pour le New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy et Politico Europe, entre autres publications.

Il a étudié la philosophie au Bowdoin College du Maine, où il était également joueur de football, avant son diplôme en 2014.

STAN HONDA / AFP Un numéro du Wall Street Journal à la gare Grand Central Terminal de New York

Son confrère de MSNBC, Matthew Bodner, qui avait collaboré avec Evan Gershkovich au Moscow Times, a évoqué “l’un des meilleurs journalistes sur le terrain russe, avec d’excellents reportages à son actif notamment sur la société civile russe ces dernières années”. Bodner, qui s’est déclaré “profondément choqué” par cette arrestation, ajoute que “si vous avez lu des papiers forts et pertinents sur la société civile russe ces dernières années, ils étaient sûrement rédigés par Evan”.

Le Wall Street Journal a fermement réagi à la nouvelle. Sur son site, le quotidien “dément avec force” les accusations d’espionnage proférées par la Russie et appelle à la “libération immédiate” de son journaliste. La Maison-Blanche a, quant à elle, fustigé une “arrestation inacceptable”. Mêmes réactions du côté des ONG de défense des droits humains, de la liberté de la presse comme Reporters sans frontières ainsi que d’autres chancelleries occidentales.

Une arrestation lourde de symboles

Evan Gershkovich est le premier journaliste américain arrêté sur le sol russe et accusé d’espionnage depuis la Guerre froide, manifestation supplémentaire des tensions extrêmes entre les deux pays et qui se sont accentuées depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Washington a, depuis, recommandé à ses ressortissants de sortir du territoire russe “au plus vite”.