"Israël n'a pas encore rempli les conditions requises pour adhérer au programme d'exemption de visa" (USA)

Israël n'a pas encore accordé le libre passage aux Américains d'origine palestinienne dans ses aéroports et en Cisjordanie

Israël n'a pas encore rempli les conditions requises pour adhérer au programme américain d'exemption de visa, a déclaré mercredi le département d'État américain, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il s'attendait à ce que son pays adhère bientôt à ce programme.

Israël doit encore accorder le libre passage aux Américains d'origine palestinienne dans ses aéroports et en Cisjordanie, ce qui, selon Washington, est nécessaire pour qu'Israël remplisse la condition de réciprocité pour adhérer au programme, qui permettrait aux Israéliens d'accéder aux États-Unis sans visa.

Israël "a encore un travail important à réaliser dans un délai court pour satisfaire à toutes les exigences du programme" d'ici la fin de l'année fiscale, le 30 septembre, a déclaré le porte-parole adjoint Vedant Patel par courrier électronique.

Tomer Neuberg/Flash90

Cette discorde apparente survient alors que les tensions entre les alliés se sont accrues au sujet d'un projet contesté de réforme du système judiciaire israélien. M. Netanyahou a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi que la nouvelle législation signifiait qu'Israël rejoindrait le programme en septembre et que Jérusalem s'occuperait dans les mois à venir des exigences en suspens, qu'il n'a pas détaillées.

"La participation au VWP exige qu'Israël accorde un traitement égal et des droits d'entrée à tous les citoyens et ressortissants américains, aux points d'entrée et de contrôle israéliens, tout comme les États-Unis accorderaient de tels privilèges de voyage sans visa aux citoyens israéliens", a indiqué M. Patel. "Cela inclut les Américains d'origine palestinienne, y compris ceux qui figurent sur le registre de la population de l'Autorité palestinienne", a-t-il ajouté.

Gershon Elinson/Flash90 Tzachi Hanegbi

Avant l'annonce de M. Netanyahou, son conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a déclaré sur Twitter que la Knesset devait ratifier le dernier des quatre projets de loi "qui nous feront progresser vers l'obtention de l'exemption de visa américaine pour les citoyens d'Israël". Cette déclaration semble faire référence à l'approbation en dernière lecture par le plénum de la Knesset, mercredi, d'une loi établissant une nouvelle base de données nationale sur l'immigration liée aux manifestes des passagers des compagnies aériennes. Washington avait déjà demandé un meilleur accès aux bases de données israéliennes sur les voyageurs se rendant aux États-Unis.