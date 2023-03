Eli Cohen rencontre ses homologues chypriote et grec à Nicosie

Les ministres ont parlé de l'implication du régime iranien sur le sol européen

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré ce vendredi à Nicosie ses homologues chypriote et grec, trois jours après l'échec de l'attaque iranienne à Athènes, qui visait à nuire aux Juifs et aux Israéliens. Les trois hommes ont principalement évoqué la question de la menace iranienne - dans le domaine nucléaire et dans le domaine du terrorisme sur le sol européen.

Le ministre des Affaires étrangères de Chypre, Constantinos Kombos, et le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Nikos Dandias, ont discuté avec Cohen des possibilités de renforcer les relations entre les pays, à la lumière des changements en cours dans les domaines de la sécurité régionale et de l'énergie.

Les trois hommes ont discuté des actions pour une lutte commune contre le terrorisme, principalement dans le contexte de l'activité iranienne à la fois en Grèce cette semaine et à Chypre il y a environ un an.

L'un des sujets de la réunion trilatérale était axé autour de la compréhension de la menace iranienne pour la stabilité du Moyen-Orient et son empreinte également présente en Europe, sous la forme des drones en Ukraine et ailleurs dans le monde. La coopération entre les pays, et bien sûr entre les mécanismes de sécurité, a constitué une partie importante de l'entretien.

Israël souhaite que ses alliés en Europe déclarent les gardiens de la révolution iraniens en tant qu'organisation terroriste.

Le ministre des Affaires étrangères Cohen s'est également entretenu avec ses homologues de la nécessité d'agir immédiatement afin d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, et a déclaré que la manière d'y parvenir était de promouvoir des sanctions économiques et politiques.

Mardi, les médias grecs ont annoncé que la police, avec l'aide du Mossad, avait arrêté deux Pakistanais qui prévoyaient de frapper des cibles israéliennes, notamment le restaurant juif Gostijo et une synagogue dans le quartier de Psiri à Athènes. Un quartier où réside une importante population immigrée. "L'affaire qui a été révélée est grave mais a été déjouée avec succès par les forces de sécurité grecques. C'est une autre tentative de l'Iran de promouvoir le terrorisme contre des cibles israéliennes et juives à l'étranger", a déclaré le Mossad.