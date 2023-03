Réforme judiciaire : "de nombreux Français observent Israël à la loupe", selon Christophe Barbier

"Le pouvoir des juges, la légitimité des politiques par rapport au judiciaire, sont des sujets qui passionnent toujours en France"

L'actualité israélienne autour de la réforme judiciaire est très suivie dans le monde entier, et notamment dans l'Hexagone. "La réforme suscite des curiosités pour deux raisons", a analysé l'éditorialiste et essayiste Christophe Barbier dans l'Edition du week-end sur i24NEWS. "Tout d'abord, le parallélisme des formes. Nous sommes en France dans un conflit social avec des manifestations et des violences autour de la réforme des retraites et on voit une autre démocratie, Israël, entrer en ébullition avec des manifs pro et anti réforme et une tension entre le pouvoir et la société civile. D'un côté, en Israël, la réforme est suspendue, et de l'autre en France la réforme continue et le climat se tend. Donc ce parallélisme a beaucoup expliqué l'effet de loupe qu'il y a eu sur les évènements israéliens", a déclaré M. Barbier.

"Par ailleurs, il y a une spécificité en Israël. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un conflit autour du problème israélo-palestinien mais d'un différend sur un sujet interne à la démocratie. Le pouvoir des juges, la légitimité des politiques par rapport au judiciaire sont des sujets qui passionnent toujours en France. La situation est plus apaisée ici, mais le gouvernement des juges, la situation entre le politique et la justice, le rôle du Conseil constitutionnel dans la réforme des retraites sont des sujets passionnants et passionnels", a poursuivi l'analyste.

L'ampleur de la contestation autour de la réforme a surpris les médias français, affirme l'essayiste. "Les Français voient que les législatives à répétition entraînaient une instabilité démocratique en Israël. Et eux, qui globalement sont sévères avec la figure de Benjamin Netanyahou, supposent qu'il utilise son pouvoir politique pour régler son sort personnel judiciaire", a souligné Christophe Barbier.

"Ce qui a surpris, c'est la mobilisation de la société civile avec une forte conscience démocratique qui s'est exprimée, non pas de vote en vote, mais par la rue", a-t-il ajouté.

AHMAD GHARABLI / AFP Manifestations à Tel-Aviv contre la réforme judiciaire

L'éditorialiste est également revenu sur la résolution déposée par la Nupes à l'assemblée nationale, visant à qualifier Israël d'Etat apartheid : "Il y a un antisionisme enraciné dans la gauche radicale française depuis les années 70". "Cette initiative remonte à l'été dernier et cette résolution avait même suscité la colère au sein de la Nupes et du PS. Jérôme Guedj, député socialiste, était venu défendre Israël et attaquer cette résolution. Les communistes se sentent soutenus par une petite partie des écologistes et par une grande partie des mélenchonistes de la France insoumise", a-t-il expliqué.

"Il y a un conglomérat antisioniste dans cette gauche radicale qui veut profiter du moment du trouble que l'on voit en Israël pour faire avancer cette thèse. Cela s'appuie aussi sur un calcul électoraliste, opportuniste et assez malsain qui est d'essayer d'obtenir les voix des antisionistes et d'aller flatter les banlieues musulmanes qui sont sensibles au conflit israélo palestinien en leur disant " vous voyez, on est les meilleurs des antisionistes, on compare Israël à l'Afrique du sud, donc la prochaine fois, votez pour nous!". "C'est un calcul électoral sur lequel parie Mélenchon depuis plusieurs années et cela s'est avéré payant pour les dernières présidentielles", a-t-il conclu.