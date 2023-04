Des hommes britanniques détenus par les talibans "en contact" avec leurs proches

"C'est une décision historique pour toute négociation avec les talibans"

Le médecin caritatif Kevin Cornwell, 53 ans, et un ressortissant britannique anonyme qui gère un hôtel à Kaboul seraient détenus par la police depuis janvier en Afghanistan. Un troisième Britannique – jugé "touriste dangereux" Miles Routledge, 23 ans – est également détenu par les talibans après son retour au pays cette année.

Scott Richards de l'organisation à but non lucratif Presidium Network, qui assiste M. Cornwell et le Britannique anonyme, a déclaré à Sky News : "Nous sommes très heureux d'annoncer qu'il y a eu des contacts entre les familles et les détenus. Ils ont pu passer environ 10 minutes ce matin au téléphone avec eux. C'est une décision historique pour toute négociation avec les talibans, car nous n'avons jamais vu ce privilège auparavant."

"Ils ont certainement pris cela comme un geste de bonne volonté et c'est une étape incroyablement importante." M. Cornwell a été arrêté à son hôtel par des agents de la Direction générale du renseignement des talibans le 11 janvier.

Il est accusé de posséder une arme à feu illégale dans le coffre-fort de sa chambre, mais sa famille affirme qu'il avait obtenu un permis pour l'arme à feu. M. Richards a déclaré qu'il s'agissait d'un "malentendu" et que le permis n'a peut être pas été retrouvé avec l'arme à feu lors de la perquisition.

M. Routledge, 23 ans, est devenu célèbre – et a suscité la controverse – en voyageant dans des pays dangereux et en publiant à ce sujet en ligne. En août 2021, il était en "vacances" en Afghanistan lorsqu'il a été pris dans le chaos alors que les talibans prenaient le contrôle du pays.

Il a choisi le pays déchiré par la guerre après avoir consulté une liste des endroits les plus dangereux à visiter au monde.