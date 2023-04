Israël est le troisième importateur et le cinquième partenaire commercial du Vietnam en Asie occidentale

Le Vietnam et Israël ont annoncé dimanche avoir conclu des négociations à propos de leur accord de libre-échange (ALE), créant une prémisse pour que les deux pays signent l'accord dès cette année. L’annonce a été faite lors d’une séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie Nir Barkat lors de la visite en cours de Nguyen Hong Dien en Israël.

Dien a déclaré qu'avec les économies des pays et le commerce bilatéral croissant, les deux pays bénéficieront beaucoup de l'accord, dont les négociations ont duré sept ans. Il a suggéré aux deux parties d'intensifier la coordination et l'échange de délégations pour rechercher et promouvoir les opportunités de coopération dans le commerce et l'investissement, et a encouragé les entreprises israéliennes à investir au Vietnam dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture de haute technologie, l'informatique, la production verte et les infrastructures industrielles.

Dien a également appelé Israël à partager son expérience et sa technologie dans l'économie numérique, la transformation numérique et la transition énergétique. Pour sa part, Nir Barkat a accepté de poursuivre les activités de coopération et d'échange entre les deux ministères, ainsi que les programmes de promotion commerciale afin de faciliter le fonctionnement de leurs entreprises.

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Israël est le troisième importateur et le cinquième partenaire commercial du Vietnam en Asie occidentale.