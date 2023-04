Un professeur de Téhéran démonte la rhétorique antisioniste iranienne

"Vous dites que vous avez pour mission d'anéantir Israël. Qui vous a donné cette mission ? Le Coran ? Dieu ? Le Prophète ?"

Le professeur iranien Sadegh Zibakalam, qui enseigne à l'université de Téhéran pourtant réputée pour être antisémite, a critiqué la République islamique d'Iran pour sa politique affirmée de vouloir "détruire l'État juif."

Le professeur Zibakalam a déclaré, lors d'une table ronde diffusée sur la chaîne New Harf du site web Aparat Portal "Vous dites que vous avez pour mission d'anéantir Israël. Qui vous a donné cette mission ? Le Coran ? Dieu ? Le Prophète ? La constitution ? Qui ? Organisons un sondage d'opinion. L'IRNA, l'ISNA - tous ces organes du régime - peuvent le réaliser. Si 50 % des Iraniens disent "oui", alors nous devrions anéantir Israël. Mais je suis convaincu qu'à peine 10 % d'entre eux diraient qu'ils veulent anéantir Israël", a-t-il dit.

L'organisation américaine Middle East Media Research Institute (MEMRI) a été la première à traduire les déclarations de Zibakalam et à diffuser sa critique du régime clérical iranien. "Pourquoi y a-t-il eu une révolution [en 1979] ? Parce qu'il n'y avait pas d'élections libres, pas de presse libre, pas de liberté de créer des partis et des groupes politiques, et parce qu'il y avait 5 000 prisonniers politiques qui étaient torturés", a-t-il poursuivi.

Banafsheh Zand, un expert irano-américain de la République islamique, a déclaré au Jerusalem Post que "Zibakalam a soutenu la révolution et la version khomeiniste de l'islam chiite, qui a toujours été une contradiction abjecte avec la branche actuelle de l'islam. Toute personne connaissant un tant soit peu la nature des deux principales branches de l'islam et faisant preuve d'un minimum d'honnêteté aurait pu s'en rendre compte. Cela dit, au cours de la dernière décennie ou plus, il a ouvertement critiqué le régime."