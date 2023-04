Isaac Herzog se rendra en Pologne pour le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie

Il s'agit de l'acte de résistance collectif le plus important des Juifs contre le régime nazi pendant la Shoah

Le président Isaac Herzog s'envolera le mercredi 19 avril pour une visite officielle en Pologne et participera à la cérémonie officielle marquant le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie avec le président polonais Andrzej Duda et le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Le président Herzog et son épouse ainsi que le président Steinmeier et son épouse seront invités à un déjeuner et les trois dirigeants feront des déclarations communes devant la presse.

Plus tard dans la journée, Isaac Herzog participera à une cérémonie à la synagogue Nozik de Varsovie et rencontrera des membres de la communauté juive. Le président et son épouse concluront leur visite par un concert spécial à l'occasion du 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie à la salle de concert nationale de Pologne.