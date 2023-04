Le terroriste franco-palestinien Salah Hamouri va donner une série de conférences en Grande-Bretagne et en Irlande

Il s'agit d'une série de conférences organisée par l'ONG palestinienne "Addameer", définie par Israël comme une organisation terroriste

Quelques mois après avoir été expulsé d'Israël, le terroriste Salah Hamouri, qui a été reconnu coupable d'appartenance à l'organisation terroriste du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et qui avait planifié l’assassinat du rabbin Ovadia Yossef, devrait donner des conférences en Grande-Bretagne et en Irlande.

Il s'agit d'une série de conférences organisée par l'ONG palestinienne "Addameer", définie par Israël comme une organisation terroriste. Dans la description des conférences, il est affirmé que "la liberté, le travail et la liberté d'expression de Salah Hamouri ont été constamment attaqués par l'apartheid israélien en contradiction à la loi internationale". L'organisation terroriste a déclaré que le gouvernement français tentait d'empêcher le terroriste, qu’elle définit comme un "défenseur des droits de l'homme", de parler en public.

Gali Tibbon (AFP/Archives) Le rabbin Ovadia Yossef à Jérusalem

L'ONG israélienne Betsalmo a appelé le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen à intervenir dans cette affaire et à œuvrer pour empêcher le terroriste d'entrer sur les territoires de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. "Je demanderai l'intervention du ministère des Affaires étrangères auprès des gouvernements britannique et irlandais pour empêcher le terroriste condamné d'entrer sur leur territoire et d'annuler ses conférences", écrit le président de l'organisation, Shay Glick.

"Il ne faut pas rester inactif lorsqu'un terroriste condamné répand sa doctrine terroriste dans toute l'Europe et met ainsi en danger la sécurité des Israéliens et des Juifs dans les pays où il se rend", poursuit-il dans sa lettre.

ABBAS MOMANI / AFP Salah Hamouri

"Il est impossible qu’un terroriste condamné se rende dans des pays occidentaux qui combattent eux-mêmes le terrorisme", continue Shay Glick. "Nous appelons le ministre des Affaires étrangères à contacter ses homologues du Royaume-Uni et d'Irlande et à exiger qu'ils empêchent ces conférences. Personne n'imagine que l'État d'Israël autoriserait un terroriste britannique condamné à donner des conférences dans tout Israël", conclut-il.