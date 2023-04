Les deux pays, qui ont rompu leurs liens en 2016, ont annoncé en mars le rétablissement de leurs relations diplomatiques

Les chefs de la diplomatie d'Iran et d'Arabie saoudite ont convenu jeudi à Pékin de travailler ensemble à "la sécurité, la stabilité et la prospérité" au Moyen-Orient, moins d'un mois après un accord surprise sous l'égide de Pékin pour normaliser leurs relations. Pékin a également affirmé vouloir œuvrer à ces objectifs au Moyen-Orient. La télévision d'Etat chinoise CCTV a salué "la première rencontre officielle entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en plus de sept ans", une avancée obtenue "sous la médiation active de la Chine".

L'Iranien Hossein Amir-Abdollahian et le Saoudien Fayçal ben Farhane ont assuré dans un communiqué commun publié à l'issue de leur rencontre que les deux parties se sont engagées à poursuivre leur travail de rapprochement. "Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Pékin et son application d'une manière qui accroisse la confiance mutuelle ainsi que les champs de coopération et qui aide à créer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région", selon le communiqué.

L'Arabie saoudite sunnite, premier exportateur mondial de pétrole, et l'Iran chiite, en désaccord avec les pays occidentaux sur ses activités nucléaires, avaient surpris le monde en annonçant le 10 mars vouloir rétablir leurs relations diplomatiques dans les deux mois, à l'issue de pourparlers menés secrètement en Chine.

Les deux pays avaient rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique, à la suite de l'exécution par Ryad d'un religieux chiite.

Ministère iranien des affaires étrangères / AFP Le ministre iranien des affaires étrangères saoudien, le prince Faisal bin Farhan, et son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian, à Pékin le 6 avril 2023

Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, les deux ministres "ont négocié et échangé des opinions en mettant l'accent sur la reprise officielle des relations bilatérales et les mesures à prendre en vue de la réouverture des ambassades et des consulats des deux pays". Ils "ont également discuté de questions bilatérales".

Ce rapprochement devrait permettre aux deux pays de rouvrir leurs ambassades d'ici mi-mai et de mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Il devrait être formellement célébré à l'occasion d'une visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, à Ryad, à l'invitation du roi Salmane d'Arabie saoudite, un déplacement prévu après le ramadan, fin avril.