Législatives partielles : le vote électronique du second tour démarre ce vendredi

Les résultats du second tour seront connus le 16 avril

Le vote par internet pour le second tour des élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l’étranger (qui regroupe les Français établis en Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège. Chypre, Grèce, Turquie et Israël) débutera ce vendredi 7 avril à partir de midi pour se clôturer le 12 avril 2023 à midi (heure de Paris). Les électeurs concernés ont reçu par courrier électronique (vérifier les spams) et par SMS, leur login pour se connecter et voter en ligne.

Meyer Habib, dont l'élection au mois de juin avait été annulée par le Conseil constitutionnel en raison d'"irrégularités", a récolté 38,35% des voix au premier tour, le 2 avril dernier, selon les données du ministère des Affaires étrangères. Il sera opposé au second tour à Deborah Abisror de Lieme, qualifiée avec 24,67% des suffrages exprimés. Les électeurs qui n'auront pas voté par internet pour le second tour pourront se déplacer aux urnes le 16 avril.