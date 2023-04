La Russie "probablement" à l'origine de la fuite de documents militaires américains

Les documents semblent avoir été modifiés pour réduire le nombre de pertes subies par les forces russes

La Russie ou des éléments pro-russes sont probablement à l'origine de la fuite de plusieurs documents militaires américains classifiés sur la guerre en Ukraine, datant d'un mois, publiés vendredi sur les réseaux sociaux, ont déclaré trois responsables américains à l'agence Reuters vendredi, tandis que le ministère de la Justice a déclaré qu'il enquêtait sur la fuite.

Les documents semblent avoir été modifiés pour réduire le nombre de pertes subies par les forces russes, ont déclaré les responsables américains, ajoutant que leurs évaluations étaient informelles et distinctes de l'enquête sur la fuite elle-même. Les responsables américains ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire et ont refusé de discuter des documents en détail.

Staff / AFP Le bâtiment du Pentagone à Washington

Un premier lot de documents, datés du 1er mars et portant les mentions "Secret" et "Top Secret" a circulé vendredi sur Twitter et Telegram, avant qu'un nouveau lot de documents semblant détailler des secrets de sécurité nationale américains concernant notamment l'Ukraine, le Moyen-Orient et la Chine a fait surface sur les réseaux sociaux, a rapporté le New York Times.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu'il était en contact avec le ministère de la Défense et qu'il avait ouvert une enquête sur cette fuite. Il s'est refusé à tout autre commentaire. "Nous sommes au courant des rapports sur les publications dans les réseaux sociaux et le département (de la défense) examine la question", a déclaré Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone.

Un des documents qui a fuité indique qu'entre 16 000 et 17 500 membres des forces russes ont été tués depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, ce qui est très loin des estimations officielles des États-Unis qui ont compté environ 200 000 Russes tués et blessés.

A Kiev, un responsable de la présidence ukrainienne a déclaré que la fuite contenait une "très grande quantité d'informations fictives" et ressemblait à une opération de désinformation russe visant à semer le doute sur la contre-offensive prévue par l'Ukraine. "Il ne s'agit que d'éléments standard des jeux opérationnels des services de renseignement russes. Et rien de plus", a déclaré Mykhailo Podolyak dans un communiqué.