Les États-Unis envoient un sous-marin au Moyen-Orient pour montrer les muscles face à l'Iran

Des responsables américains disent avoir des renseignements indiquant que Téhéran a l'intention de mener d'autres attaques dans la région

L'armée américaine a annoncé samedi l'envoi d'un sous-marin lanceur de missiles guidés en mer Rouge en réponse aux récentes attaques menées contre des positions américaines par des milices soutenus par l'Iran dans tout le Moyen-Orient. L'USS Florida, qui peut transporter plus de 150 missiles de croisière Tomahawk, est arrivé dans la région dans le cadre d'une initiative du Pentagone visant à renforcer ses forces dans la région afin de dissuader les forces soutenues par l'Iran de mener d'autres attaques contre les États-Unis et leurs alliés. Des responsables américains ont déclaré qu'ils disposaient de renseignements indiquant que l'Iran avait l'intention de mener d'autres attaques dans la région à court terme.

Bakr ALKASEM / AFP Des équipes de secours syriennes inspectent les dégâts sur le site d'une attaque de drone présumée de la coalition dirigée par les États-Unis dans la ville d'al-Bab, le 20 décembre 2022

La semaine dernière, l'armée américaine a déclaré qu'elle comptait accélérer l'envoi d'un escadron d'avions A-10 dans la région en réponse à une série d'attaques contre les forces américaines en Syrie qui ont coûté la vie à un entrepreneur américain et blessé une douzaine d'autres Américains.

En réponse, le président Biden a ordonné des frappes aériennes contre les assaillants présumés en Syrie, qui, selon l'armée américaine, ont tué huit militants. "Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre notre peuple et nous répondrons toujours au moment et à l'endroit de notre choix", avait alors déclaré le ministre de la Défense, Lloyd Austin. "Aucun groupe ne frappera nos troupes en toute impunité.

Les militants ont ensuite répondu par deux nouvelles attaques de drones et de roquettes visant les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie. Les États-Unis ont environ 900 soldats dans le pays, où ils travaillent aux côtés des combattants dirigés par les Kurdes, afin de s'assurer que les militants de l'État islamique ne reprennent pas pied dans la région qu'ils ont envahie en 2014 et qu'ils ont gouvernée jusqu'à ce qu'ils soient mis en déroute par les forces américaines et leurs alliés syriens en 2019.

Depuis le début de l'année 2021, les forces soutenues par l'Iran ont mené environ 80 attaques contre les forces américaines dans la région, selon Washington. L'administration Biden a mené quatre frappes aériennes en réponse à ces attaques.