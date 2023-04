USA : des professeurs de Columbia s'opposent à l'ouverture d'une antenne à Tel-Aviv

Les universitaires critiquent notamment "la position du pays quant à la population palestinienne"

Quatre-vingt-quinze professeurs ont signé une lettre contre une antenne de l'université américaine de Columbia à Tel-Aviv, en Israël, rapporte le New York Times, en raison de la situation politique actuelle dans le pays et du projet de réforme judiciaire controversée du gouvernement.

Les universitaires critiquent notamment "la position du pays quant à la population palestinienne" : "L'État d'Israël, à travers des lois formelles et informelles, des politiques et des pratiques, refuse d'obéir au droit international relatif aux droits humains, à la fois dans son pays et dans son traitement des Palestiniens."

L'une des professeurs à l'origine de la lettre, Katherine Franke, avait été exclue d'Israël en 2018 après avoir passé un interrogatoire de 14 heures, à cause de son travail et de sa position critique sur l'État de droit dans le pays.

Ahmad Gharabli/AFP Manifestations

Le centre universitaire aurait pour objectif d'accueillir des étudiants en master et des chercheurs dans différentes disciplines. L'université disposait déjà de liens avec Israël, proposant à ses étudiants un double diplôme avec l'université de Tel-Aviv. Une seconde lettre, signée par 175 professeurs affirme leur soutien. Ils expliquent que l'ouverture de ce centre ne constituerait pas pour autant une validation de la politique du gouvernement et que renoncer à ce projet serait une désapprobation institutionnelle de la politique israélienne de la part de l'université.

De nouvelles manifestations de grande ampleur sont prévues ce soir dans les villes israéliennes contre la réforme du système judiciaire.