Qui sont les plus jeunes milliardaires du monde?

La moyenne d’âge du classement Forbes des milliardaires 2023 est de 65 ans

Quinze personnes âgées de 30 ans ou moins font partie du club des milliardaires en 2023, selon le magazine économique Forbes.

Ben Francis

Agé de 30 ans et originaire du Royaume-Uni, sa fortune s'élève à 1,2 milliard de dollars grâce à Gymshark, l'entreprise franco-britannique du secteur de l'industrie textile, spécialisée dans la conception et la distribution de vêtements et accessoires de sport pour la musculation et le fitness.

Palmer Luckey

Âgé de 30 ans et originaire des États-Unis, sa fortune nette est de 1,7 milliard de dollars. Il est le cofondateur d'Oculus VR et l'un des précurseurs de la réalité virtuelle.

Mark Mateschitz

Âgé de 30 ans et originaire d'Autriche, sa fortune s'élève à 34,7 milliards de dollars. Il a hérité de 49 % du géant des boissons énergisantes Red Bull après le décès de son père, le cofondateur de l’entreprise.

Michal Strnad

Âgé de 30 ans et originaire de République tchèque, sa fortune s'élève à deux milliards de dollars. Sa société Czechoslovak Group est l’un des plus grands fournisseurs de munitions, d’équipements terrestres et d’artillerie de l’armée ukrainienne, ce qui a permis de doubler les ventes pour atteindre un chiffre d’affaires de 620 millions de dollars au premier semestre 2022.

Gustav Magnar Witzoe

Âgé de 29 ans et né en Norvège, sa fortune s'élève à 2,7 milliards de dollars. Il possède près de la moitié de la société d’élevage de saumons SalMar ASA, héritée de son père Gustav Witzoe, mais il n’y joue aucun rôle opérationnel.

Ryan Breslow

Âgé de 28 ans et originaire des États-Unis, sa fortune s'élève à 1,1 milliard de dollars. Il a fondé trois entreprises à quatre ans d’intervalle : Bolt, qui l’a propulsé vers la célébrité, Eco et Love.

Leonardo Maria Del Vecchio

Âgé de 27 ans et originaire d'Italie, sa fortune s'élève à 3,5 milliards de dollars. Leonardo Del Vecchio était la deuxième personne la plus riche d’Italie lorsqu’il est décédé en juin 2022, laissant 12,5 % de sa fortune (principalement des actions d’Essilor-Luxottica, la plus grande entreprise de lunettes au monde) à sa veuve Nicoletta Zampillo, à ses six enfants et à son beau-fils. Leonardo Maria Del Vecchio est le seul enfant de Leonardo Del Vecchio avec Nicoletta Zampillo et dirige la stratégie de Luxottica.

Katharina Andresen

Âgée de 27 ans et née en Norvège, elle possède une fortune d'1,5 milliard de dollars grâce à sa société d'investissement. Avec sa sœur cadette Alexandra, Katharina Andresen fait partie de la sixième génération de propriétaires de Ferd, la société d’investissement de plus de 4 milliards de dollars (en actions) que dirige leur père, Johan Andresen. Katharina Andresen est responsable du développement durable dans une entreprise de construction basée à Oslo.

Wang Zelong

Âgé de 26 ans et originaire de Chine, sa fortune nette représente 1,4 milliard de dollars. Sa fortune provient d’une participation dans la société cotée en bourse, CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide.

Alexandra Andresen

Âgée de 26 ans et originaire de Norvège, sa fortune s'élève à 1,5 milliard de dollars. Alexandra Andresen et sa sœur Katharina détiennent chacune une participation de 42 % dans la société d’investissement Ferd.

Luca Del Vecchio

Âgé de 21 ans et né en Italie, sa fortune nette s'élève à 3,5 milliards de dollars. Luca Del Vecchio est l’un des deux enfants de Leonardo Del Vecchio et de Sabrina Grossi, ancienne membre du conseil d’administration de Luxottica et ancienne responsable des relations avec les investisseurs, mais il n’est pas connu pour jouer un rôle dans l’entreprise.

Kim Jung-min

Âgé de 21 ans et originaire de Corée du Sud, sa fortune est de 1,7 milliard de dollars, grâce aux jeux en ligne. Avec sa sœur cadette, Kim Jung-youn, Kim Jung-min a hérité d’environ un tiers des actifs familiaux, dont une participation de 15 % dans le fabricant de jeux Nexon, après la mort de leur père Kim Jung-ju en février 2022.

Kevin David Lehmann

Âgé de 20 ans et originaire d'Allemagne, sa fortune est de 2,3 milliards de dollars. À l’âge de 14 ans, il a hérité de son père 50 % de la chaîne de pharmacies allemande dm-drogerie markt.

Kim Jung-min

Âgée de 19 ans et né en Corée du Sud, sa fortune représente 1,7 milliard de dollars grâce aux jeux en ligne. Kim Jung-Youn, l’une des deux adolescentes milliardaires du classement de cette année, a hérité d’une participation dans la société holding de son défunt père, qui détient à son tour environ la moitié du géant des jeux en ligne Nexon.

Clemente Del Vecchio

Âgé de 18 ans et originaire d'Italie, sa fortune s'élève à hauteur de 3,5 milliards de dollars. Il est le plus jeune héritier des Del Vecchio et n’est pas connu pour jouer un rôle chez Luxottica, qui possède notamment Sunglass Hut, Ray-Ban et Oakley.