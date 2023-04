Poutine attendait un "signe" de Trump pour s'emparer de l'Ukraine

La Russie prévoyait d'obtenir la "permission" des États-Unis afin de pouvoir occuper les territoires ukrainiens

Le président russe Vladimir Poutine attendait un "signe" de l'ancien président américain Donald Trump pour s'emparer de certaines parties de l'Ukraine, des années avant que la Russie ne lance une invasion à grande échelle, selon une nouvelle interview.

La correspondance écrite entre Paul Manafort, ancien président de la campagne Trump, et Konstantin Kilimnik, collaborateur du Kremlin, évoquait la revendication d'une partie de l'Ukraine par Poutine, précisant qu'un "clin d'œil" de l'ancien président républicain était nécessaire pour "que cela fonctionne", a déclaré Andrew Weissmann, ancien procureur de Mueller.

S'adressant à l'émission Firing Line de la chaîne PBS et à son animatrice Margaret Hoover, M. Weissmann a déclaré qu'il s'agissait d'une "indication très claire de ce que Vladimir Poutine essayait de faire".

Weissmann était l'un des principaux adjoints du conseiller spécial Robert Mueller lors des enquêtes sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016, qui ont abouti au rapport Mueller. À la suite de sa publication, en août 2020, la commission sénatoriale du renseignement a conclu que le Kremlin avait lancé un "effort agressif et multiforme pour influencer, ou tenter d'influencer, le résultat de l'élection présidentielle de 2016".

Paul Manafort, qui a dirigé la campagne de Trump pendant quelques mois en 2016 et a été reconnu coupable de fraude et de complot, a travaillé avec des personnalités ukrainiennes russes et soutenues par Moscou, dont Kilimnik, qui l'identifie comme un "agent de renseignement russe."

AP / Susan Walsh 2019 ©

Kilimnik et Manafort ont noué une relation étroite et durable qui s'est prolongée jusqu'aux élections américaines de 2016 et au-delà", indique le rapport de la commission sénatoriale du renseignement. Manafort "a discuté avec Kilimnik d'un plan de paix pour l'est de l'Ukraine qui profitait au Kremlin", selon le rapport. Les deux hommes ont poursuivi "le plan de paix pro-russe pour l'Ukraine que Kilimnik avait évoqué pour la première fois avec Manafort" en août 2016, après les élections, selon le rapport.

"L'accès de Manafort et sa volonté de partager des informations avec des individus étroitement liés aux services de renseignement russes, en particulier Kilimnik, représentaient une grave menace de contre-espionnage", selon le rapport.

M. Trump s'est exprimé à plusieurs reprises sur la manière dont il gérerait la guerre en cours en Ukraine, affirmant qu'il pourrait y mettre fin dans les 24 heures. Le mois dernier, M. Trump a indiqué qu'il aurait "conclu un accord" pour que Moscou revendique certaines parties de l'Ukraine, s'il avait été au pouvoir au moment de l'invasion russe.

Affirmant que la Russie "cherche à tout obtenir", M. Trump a déclaré début mars à l'animateur Sean Hannity que M. Poutine "n'aurait jamais fait cela" s'il était encore à la Maison-Blanche.