B. Netanyahou devrait se rendre à Washington d'ici la fin avril

Joe Biden a clairement indiqué qu'il attendait de M. Netanyahou qu'il renonce à son projet de réforme judiciaire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait se rendre à Washington d'ici la fin du mois, selon un rapport publié lundi par Sky News. Il y a deux semaines, le président américain Joe Biden avait pourtant précisé, lors d'une conversation avec des journalistes, qu'il n'avait pas l'intention d'inviter le Premier ministre à se rendre à la Maison-Blanche.

Les déclarations de Joe Biden ont donné lieu à des commentaires inhabituels de la part de certains ministres du gouvernement et de membres de la Knesset, au nom de la coalition, contre le gouvernement américain et contre le président des États-Unis, Joe Biden, en particulier.

Par ailleurs, le président Biden a clairement indiqué publiquement qu'il attendait de M. Netanyahou qu'il renonce à son projet de controversé de réforme du système judiciaire qui donne lieu à des manifestations de grande ampleur en Israël depuis 13 semaines. Pour sa part, M. Biden a voulu tout mettre en œuvre pour éviter une confrontation avec M. Netanyahou après le retour de ce dernier au bureau du premier ministre.

M. Netanyahou a pour sa part affirmé que l'alliance entre Israël et les États-Unis était "incontestable" malgré leurs différences. "Les États-Unis et Israël ont eu des désaccords de temps à autre, mais je tiens à vous assurer que les liens entre la plus grande démocratie du monde et la démocratie la plus forte au cœur du Moyen-Orient - Israël - sont indéfectibles. Rien ne peut changer cela", a-t-il déclaré.

Israël connaît actuellement une période de très fortes tensions avec des attaques à la roquette depuis Gaza, le Liban, la Syrie et des attentats sur son territoire qui ont fait 19 morts depuis janvier.