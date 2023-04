Les USA et les Philippines entament les plus grands exercices militaires jamais réalisés

Plus de 17 000 soldats dont 12 000 américains y participent

Les États-Unis et les Philippines organisent leurs plus grands exercices militaires conjoints un jour après que la Chine a conclu des exercices à grande échelle autour de Taïwan. Pendant trois jours, l'armée chinoise a répété les blocages de Taïwan en réponse à la rencontre de la dirigeante de l'île avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis la semaine dernière. Washington a critiqué la démonstration de puissance de feu de la Chine, la jugeant disproportionnée, tandis que la présidente de Taïwan, Mme Tsai, a déclaré qu'elle était "irresponsable" et qu'elle avait le droit de se rendre aux États-Unis.

Les exercices américains avaient cependant été planifiés plus tôt. Les responsables philippins et américains affirment que ces exercices témoignent de leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique.

Washington avait annoncé le mois dernier que son exercice annuel Balikatan avec les Philippines serait le plus important jamais organisé, avec la participation de plus de 17 000 soldats, dont 12 000 américains.

Au cours des deux semaines que durera l'opération Balikatan, les armées procéderont également à un exercice visant à faire exploser un navire de guerre fictif en mer de Chine méridionale, ce qui pourrait susciter la colère de la Chine. Les exercices ne doivent toutefois pas être considérés comme une réponse à l'évolution de la situation à Taïwan, ont déclaré des responsables militaires américains et philippins.

En février, Washington avait conclu avec Manille un nouvel accord de défense prévoyant l'établissement de quatre nouvelles bases navales sur des îles philippines proches des eaux contestées.